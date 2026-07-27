Cyber Media (India) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cyber Media (India) präsentierte in der am 24.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Cyber Media (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,78 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,670 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 504,1 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cyber Media (India) 258,5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at