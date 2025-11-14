Cyber Media (India) legte Quartalsergebnis vor

Cyber Media (India) hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 INR, nach 0,020 INR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Cyber Media (India) mit einem Umsatz von insgesamt 242,1 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 206,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 17,23 Prozent gesteigert.

