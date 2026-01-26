|
26.01.2026 06:31:29
Cyber Media (India) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Cyber Media (India) hat am 24.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 INR. Im Vorjahresviertel waren -5,490 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 250,1 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 237,9 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
