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08.05.2026 06:31:29
Cyber Media (India) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Cyber Media (India) hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,320 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 282,0 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 216,3 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,41 INR beziffert. Im Vorjahr hatten -5,860 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 1,03 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 867,21 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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