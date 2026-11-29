Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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29.11.2026 14:30:07
Cyber Monday 2026: Amazon, Alphabet, Shopify, Visa Could Win From AI Shopping Shift, Says Luke Lango
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Nachrichten zu Visa Inc.
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25.11.26
|Gewinne in New York: Das macht der Dow Jones am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
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25.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Visa von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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19.11.26
|Minuszeichen in New York: So bewegt sich der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
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19.11.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
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18.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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16.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
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16.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones leichter (finanzen.at)
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16.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Visa Inc.
|03.11.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
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|29.07.26
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.