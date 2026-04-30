BSI Aktie

BSI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: INE446901014

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30.04.2026 18:23:00

Cyber Resilience Act: BSI wird zum digitalen TÜV für vernetzte Produkte

Die Bundesregierung bringt das Durchführungsgesetz zum Cyber Resilience Act der EU auf den Weg und will das BSI zur zentralen Marktüberwachungsbehörde machen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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