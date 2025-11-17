Cyber Security Cloud mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cyber Security Cloud ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cyber Security Cloud die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 25,28 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cyber Security Cloud 10,79 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,31 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 957,7 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at