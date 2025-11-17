|
17.11.2025 06:31:29
Cyber Security Cloud mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Cyber Security Cloud ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cyber Security Cloud die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 25,28 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cyber Security Cloud 10,79 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,31 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 957,7 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!