Cyber Week brachte Paketrekord bei der Österreichischen Post

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Paketrekord auch für DHL in Deutschland ---------------------------------------------------------------------

Für die einen ist es die konsumfreudigste Zeit des Jahres, für andere das Monat des krummen Rückens: Das Weihnachtsgeschäft samt der zurückliegenden Cyber Week hat den Paketzustellern der Post bereits den ersten Rekord gebracht: Am 1. Dezember wurde mit rund 1,6 Millionen Paketen der Tagesrekord des heurigen Jahres erzielt, teilte die Post AG am Dienstag mit. Mehrere Tage in Folge wurden nun über eine Million Pakete transportiert.

Paket-Chef Peter Umundum bedankte sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und stellte sie auf fordernde Wochen ein. "Allein im Dezember erwartet die Post rund 20 Millionen Pakete. Zudem rechnet das Unternehmen in der Adventzeit mit ca. 50 Millionen Briefen und Weihnachtskarten", meinte er.

Hattmannsdorfer und Ludwig als Teilzeitpostler

Da kann die teilstaatliche und börsennotierte Post jede helfende Hand brauchen, auch wenn es primär ein Medientermin ist, inklusive Fotos: Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig finden sich Dienstagmittag gemeinsam mit den Post-Chef Walter Oblin und Peter Umundum im Paket-Logistikzentrum in Wien-Inzersdorf ein, um Packerl zu schupfen.

Auch in Deutschland Paket-Rekord

Die Schnäppchen-Tage um den Black Friday haben Auch dem Logistikriesen DHL in Deutschland einen neuen Paket-Rekord beschert. Rund 12,4 Millionen Sendungen seien im bundesweiten Paketnetz bearbeitet worden - das seien fast doppelt so viele wie an einem normalen Tag, an dem die Post auf rund 6,7 Millionen Pakete kommt, teilte das Unternehmen mit. DHL erwarte, dass die aktuelle Woche die mengenstärkste Woche des gesamten Jahres werde. Die Sparte DHL eCommerce, die sowohl grenzüberschreitende als auch innerdeutsche Paketdienstleistungen in 19 Ländern anbietet, verzeichne einen erheblichen Anstieg der Nachfrage, hieß es weiter. Sie erwarte in der Spitze mehr als 14 Millionen Sendungen an einem Tag. Dies sei ein Anstieg von 60 Prozent gegenüber einem gewöhnlichen Tag. Auch im weltweiten Express-Geschäft stieg die Paketmenge gegenüber normalen Tagen.

