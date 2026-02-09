CyberAgent hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CyberAgent hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

CyberAgent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 24,58 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,01 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 232,38 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 203,84 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at