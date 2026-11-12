CyberAgent hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CyberAgent präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,74 JPY gegenüber 14,93 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CyberAgent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 261,35 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 242,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 84,81 JPY. Im letzten Jahr hatte CyberAgent einen Gewinn von 62,52 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 970,62 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 874,03 Milliarden JPY umgesetzt.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 83,58 JPY je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 956,69 Milliarden JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.at