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13.11.2026 06:31:28
CyberAgent mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
CyberAgent präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat CyberAgent 1,64 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,64 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,270 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte CyberAgent ein EPS von 0,210 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat CyberAgent 6,17 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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