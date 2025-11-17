CyberAgent öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CyberAgent lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 14,93 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,47 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat CyberAgent im vergangenen Quartal 242,04 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CyberAgent 203,75 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 62,52 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 31,56 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 801,24 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 874,03 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at