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10.08.2026 06:31:29
CyberAgent präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
CyberAgent hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 17,15 JPY. Im letzten Jahr hatte CyberAgent einen Gewinn von 16,27 JPY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CyberAgent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 230,69 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 210,78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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