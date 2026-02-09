CyberAgent veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CyberAgent hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresviertel hatte CyberAgent 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,51 Milliarden USD – ein Plus von 12,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CyberAgent 1,34 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at