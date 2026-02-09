|
09.02.2026 06:31:29
CyberAgent veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
CyberAgent hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresviertel hatte CyberAgent 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,51 Milliarden USD – ein Plus von 12,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CyberAgent 1,34 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!