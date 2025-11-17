CyberAgent: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CyberAgent lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1,64 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CyberAgent 1,37 Milliarden USD umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,210 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 5,86 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 5,33 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at