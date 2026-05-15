CyberAgent: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CyberAgent hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CyberAgent 0,070 USD je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,02 Prozent auf 1,57 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at