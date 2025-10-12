Qantas Airways Aktie
WKN: 896435 / ISIN: AU000000QAN2
|
12.10.2025 10:58:38
Cyberangriff: Daten von Millionen Qantas-Kunden öffentlich
SYDNEY (dpa-AFX) - Rund drei Monate nach einem Cyberangriff haben Hacker laut Medienberichten Daten von bis zu 5,7 Millionen Kunden der australischen Fluggesellschaft Qantas online veröffentlicht. Die Airline teilte mit, Qantas sei eines von mehreren Unternehmen weltweit, deren Daten nach dem Angriff von Anfang Juli verbreitet worden seien. Die Kundeninformationen seien damals über die Plattform eines Drittanbieters gestohlen worden.
Die Fluggesellschaft hatte den Hackerangriff seinerzeit öffentlich gemacht und nach eigenen Angaben die betroffenen Kundinnen und Kunden über die Art der gestohlenen Personendaten informiert. Darunter waren demnach Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Geburtsdaten und Vielfliegernummern, aber keine Kreditkarten-, Finanz- oder Passdaten. Bei einem Gericht in Australien habe die Fluggesellschaft zudem eine Verfügung erwirkt, die jede Nutzung dieser Informationen verbiete.
Medienberichten zufolge hatte die Hackergruppe mit der Veröffentlichung der Daten gedroht, sollte der betroffene Drittanbieter nicht eine bestimmte Geldsumme zahlen. Eine entsprechende Frist sei nun verstrichen. Die Daten seien nicht nur im sogenannten Darknet veröffentlicht worden, sondern auch im allgemein zugänglichen Internet. Insgesamt hätten die Hacker bei dem Angriff im Juli rund 40 Unternehmen ins Visier genommen./jv/DP/zb
