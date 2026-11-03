03.11.2026 16:16:38

Cyberangriffe auf Kühlanlagen in zwei Betrieben in der Pfalz

KAISERSLAUTERN (dpa-AFX) - Hacker haben offenbar die Kühlanlagen von zwei Betrieben in der Westpfalz manipuliert. Betroffen seien ein lebensmittelverarbeitender Betrieb und ein Supermarkt in den Landkreisen Kaiserslautern und Kusel, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Anlagen über einen Fernzugriff so gesteuert, dass sie in der Nacht zum Montag vom Kühl- in den Heizbetrieb wechselten. Die Höhe des entstandenen Schadens sei noch unklar.

Die Ermittler prüfen, ob ein Zusammenhang mit ähnlichen Cyberangriffen auf mehrere Supermärkte in Frankreich im Oktober besteht. Zu den betroffenen Unternehmen und den genauen Umständen machte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst keine weiteren Angaben./agy/DP/zb

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