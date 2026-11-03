|
03.11.2026 16:16:38
Cyberangriffe auf Kühlanlagen in zwei Betrieben in der Pfalz
KAISERSLAUTERN (dpa-AFX) - Hacker haben offenbar die Kühlanlagen von zwei Betrieben in der Westpfalz manipuliert. Betroffen seien ein lebensmittelverarbeitender Betrieb und ein Supermarkt in den Landkreisen Kaiserslautern und Kusel, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz mit.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Anlagen über einen Fernzugriff so gesteuert, dass sie in der Nacht zum Montag vom Kühl- in den Heizbetrieb wechselten. Die Höhe des entstandenen Schadens sei noch unklar.
Die Ermittler prüfen, ob ein Zusammenhang mit ähnlichen Cyberangriffen auf mehrere Supermärkte in Frankreich im Oktober besteht. Zu den betroffenen Unternehmen und den genauen Umständen machte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst keine weiteren Angaben./agy/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: ATX letztendlich stark -- DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen deutlich höher -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch deutlich in Grün. Die US-Börsen verzeichneten einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.