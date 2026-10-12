Supermarket Income REIT Aktie
WKN DE: A2DVHX / ISIN: GB00BF345X11
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12.10.2026 22:16:45
Cyberattack Targets French Supermarket Refrigerators, Forcing Mass Food Disposal
Hackers took advantage of a software vulnerability, proving again that any connected appliance on the internet can be a target.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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