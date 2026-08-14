|
14.08.2026 06:31:29
CyberBuzz,Inc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
CyberBuzz,Inc Registered hat sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
CyberBuzz,Inc Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,77 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,96 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat CyberBuzz,Inc Registered im vergangenen Quartal 1,97 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CyberBuzz,Inc Registered 1,68 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.