CyberBuzz,Inc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CyberBuzz,Inc Registered hat sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

CyberBuzz,Inc Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,77 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,96 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat CyberBuzz,Inc Registered im vergangenen Quartal 1,97 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CyberBuzz,Inc Registered 1,68 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at