CyberBuzz,Inc Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CyberBuzz,Inc Registered stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 69,74 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,77 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,74 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,96 Milliarden JPY ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 95,93 JPY. Im Vorjahr hatte CyberBuzz,Inc Registered -488,270 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,13 Milliarden JPY – eine Minderung um 4,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,46 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at