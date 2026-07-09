Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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09.07.2026 09:11:00

Cybercab: Tesla baut ein Auto, das aktuell nirgends fahren darf

Teslas lenkrad- und strompedalloses Cybercap darf derzeit nirgends fahren. Auch der Taxieinsatz ist nur begrenzt möglich. Warum also macht Tesla das?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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