Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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09.07.2026 09:11:00
Cybercab: Tesla baut ein Auto, das aktuell nirgends fahren darf
Teslas lenkrad- und strompedalloses Cybercap darf derzeit nirgends fahren. Auch der Taxieinsatz ist nur begrenzt möglich. Warum also macht Tesla das?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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