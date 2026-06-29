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29.06.2026 06:31:29
CyberCatch legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CyberCatch lud am 26.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CyberCatch -0,010 CAD je Aktie generiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 53,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,1 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,1 Millionen CAD.
Redaktion finanzen.at
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