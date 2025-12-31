|
31.12.2025 06:31:28
CyberCatch verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
CyberCatch äußerte sich am 29.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,10 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 61,54 Prozent auf 0,1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,1 Millionen CAD gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!