CyberCatch verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CyberCatch äußerte sich am 29.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,10 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 61,54 Prozent auf 0,1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,1 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at