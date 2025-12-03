CyberCatch zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CyberCatch hat am 01.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,31 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,550 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,1 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 61,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,420 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CyberCatch -0,600 CAD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 38,46 Prozent auf 0,40 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte CyberCatch 0,65 Millionen CAD umgesetzt.

