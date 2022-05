CYBERDYNE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CYBERDYNE präsentierte in der am 16.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 628,0 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 803,0 Millionen JPY ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -2,290 JPY. Im Vorjahr waren -0,270 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,15 Milliarden JPY gegenüber 1,88 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 2,870 JPY ausgegangen, während der Umsatz auf 2,15 Milliarden JPY prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at