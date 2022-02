Cybereason: Google setzt auf diesen Crowdstrike-Konkurrenten

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Der Boom-Sektor Cybersecurity wird um einen börsennotierten Player reicher: Cybereason hat vertraulich seine Unterlagen für ein IPO bei der SEC eingereicht. Die Amerikaner zählen zu den am schnellsten wachsenden Cybersecurity-Unternehmen, haben prominente Investoren an Bord und streben eine Milliardenbewertung an.Mit dem verstärkten Aufkommen von Homeoffice im Zuge der Corona-Pandemie stiegen auch die Ausgaben von Unternehmen und Behörden für Cybersecurity-Lösungen deutlich. Für 2022 erwarten Analysten einen Umsatz des Sektors von 146 Milliarden US-Dollar. Dieser soll bis 2026 pro Jahr im Schnitt rund zehn Prozent steigen.In diesem Umfeld wächst auch Cybereason massiv. Gegenüber Forbes taxierte CEO Lior Div das Umsatzwachstum Ende letzten Jahres auf 200 Prozent. Damit übertraf das Unternehmen das Tempo von SentinelOne, die für das Q3 ein Plus von 128 Prozent auswiesen, und Crowdstrike (63 Prozent) deutlich.Die wie die beiden Wettbewerber auch, setzt die Software von Cybereason auf sogenannte Endpoint Protection, also auf den Schutz großer Netzwerke und der angeschlossenen Geräte.Laut Reuters könnten die Amerikaner, die neben Softbank auch die Alphabet -Tochter Google Cloud Platform zu ihren Investoren zählen, beim Börsengang rund fünf Milliarden Dollar auf die Waage bringen.