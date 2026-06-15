Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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15.06.2026 08:33:00
Cybergang ShinyHunters attackiert Oracle-PeopleSoft-Schwachstelle
Die kriminelle Gruppe ShinyHunters greift die kritische Sicherheitslücke in Oracle PeopleSoft an, die zum Wochenende bekannt wurde.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Oracle Corp.
|
11.06.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
11.06.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
11.06.26
|Oracle liefert starkes Quartal - Anleger reagieren dennoch skeptisch auf Miilliardenfinanzierung (finanzen.at)
|
11.06.26
|NYSE-Handel: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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11.06.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
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11.06.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
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11.06.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
11.06.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.06.26
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.06.26
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.06.26
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|162,56
|2,35%