CYBERLINKS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CYBERLINKS hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 51,78 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CYBERLINKS noch ein Gewinn pro Aktie von 24,27 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,44 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,50 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at