CYBERLINKS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CYBERLINKS ließ sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CYBERLINKS die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,17 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 20,08 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,21 Prozent auf 4,26 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at