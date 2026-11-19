Cyberlux hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal hat Cyberlux 2,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 172,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at