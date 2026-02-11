|
Cybermate Infotek: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Cybermate Infotek hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 27,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 43,5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 60,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.
