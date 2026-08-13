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13.08.2026 06:31:29
Cybermate Infotek: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Cybermate Infotek äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cybermate Infotek ein EPS von 0,020 INR je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 73,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 77,5 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20,8 Millionen INR.
Redaktion finanzen.at
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