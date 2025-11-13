Cybermate Infotek gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cybermate Infotek hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,01 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,370 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Cybermate Infotek im vergangenen Quartal 75,4 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 64,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cybermate Infotek 45,9 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at