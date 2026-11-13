Cybermate Infotek gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cybermate Infotek präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde mit 0,01 INR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 INR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz wurde auf 19,0 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 74,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75,4 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at