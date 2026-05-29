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29.05.2026 06:31:29
Cybermate Infotek informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Cybermate Infotek präsentierte in der am 27.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 76,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70,1 Millionen INR umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,030 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Cybermate Infotek ein EPS von -0,420 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 212,56 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 0,82 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 210,83 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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