CD Projekt Aktie
WKN DE: A2QKR9 / ISIN: US1251051066
|
20.01.2026 09:37:00
Cyberpunk 2077: CD Projekt stoppt VR-Mod wegen Paywall auf Patreon
Die VR-Mod von Luke Ross für Cyberpunk 2077 ist offline – der Publisher duldet keine Paywalls für Fanprojekte und zieht rechtliche Konsequenzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu CD Projekt S.A. Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-4Sh
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu CD Projekt S.A. Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-4Sh
