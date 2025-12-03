|
03.12.2025 06:46:38
Cybersicherheit für viele Nebensache
FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Fake-Shops, Datendiebstahl, gefälschte Angebote auf Social-Media-Plattformen - vier von zehn Befragten halten es für sehr wahrscheinlich (9 Prozent) oder wahrscheinlich (32 Prozent), Opfer eines Betrugs oder eines Betrugsversuchs über das Internet zu werden.
Doch nur etwas mehr als die Hälfte (54 Prozent) der 1.057 für den Bundesverband deutscher Banken (BdB) zum Thema Cybersicherheit befragten Erwachsenen informieren sich regelmäßig oder zumindest gelegentlich über das Thema Online-Sicherheit.
"Jede unserer digitalen Aktivitäten kann inzwischen ein Einfallstor für Online-Kriminelle sein", warnt Heiner Herkenhoff, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes. "Wer die empfohlenen Schutzmaßnahmen umsetzt und Warnungen ernst nimmt, schützt sich am besten vor Betrug." Wer schon einmal von einer Betrugsmasche gehört habe, falle nicht so leicht darauf herein.
Ein knappes Viertel (23 Prozent) der im Zeitraum 23. Oktober bis 4. November Befragten ist nach eigenen Angaben in den vergangenen beiden Jahren Opfer von Online-Betrug geworden. Dennoch haben nur wenige Bedenken, ihre Bankgeschäfte am heimischen PC oder per Smartphone zu erledigen: 82 Prozent der Befragten sehen Online-Banking als sehr sicher oder sicher an./ben/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKaufimpulse fehlen: ATX geht schwächer in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt begab sich derweil auf Richtungssuche. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.