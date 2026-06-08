CyberSolutions stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CyberSolutions ließ sich am 05.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CyberSolutions die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 70,32 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 57,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat CyberSolutions im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,53 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 3,13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at