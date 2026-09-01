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01.09.2026 06:31:29
CyberSolutions zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
CyberSolutions hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 17,52 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 16,39 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 875,9 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 913,2 Millionen JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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