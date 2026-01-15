|
CyberStep: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
CyberStep hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 18,80 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -27,890 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat CyberStep mit einem Umsatz von insgesamt 473,0 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 662,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 28,55 Prozent verringert.
