CyberStep stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CyberStep ließ sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CyberStep die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 41,23 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CyberStep ein Ergebnis je Aktie von -26,400 JPY vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat CyberStep 583,0 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 568,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

CyberStep hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 73,180 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -110,710 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,14 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 2,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at