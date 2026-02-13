Cybertech Systems Software gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cybertech Systems Software präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,10 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,90 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,25 Prozent auf 578,4 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 585,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at