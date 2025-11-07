Cybertech Systems Software: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cybertech Systems Software hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,78 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,87 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,44 Prozent auf 587,9 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 579,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at