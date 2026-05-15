|
15.05.2026 06:31:29
Cybertech Systems Software stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Cybertech Systems Software hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 2,27 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,08 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 623,3 Millionen INR – ein Plus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cybertech Systems Software 614,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 9,77 INR, nach 11,22 INR im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Cybertech Systems Software in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,37 Milliarden INR im Vergleich zu 2,36 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.