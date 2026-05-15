Cybertech Systems Software stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cybertech Systems Software hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,27 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,08 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 623,3 Millionen INR – ein Plus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cybertech Systems Software 614,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 9,77 INR, nach 11,22 INR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Cybertech Systems Software in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,37 Milliarden INR im Vergleich zu 2,36 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at