Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
15.01.2026 10:33:13
Cybertruck zerstört: Fünf Jahre Haft in den USA nach Anschlag auf Tesla-Autohaus
Mit der Zunahme von rechtsextremen Äußerungen durch Tesla-Chef Elon Musk steigt die Zahl der Brandanschläge auf Tesla-Fahrzeuge und auch Autohäuser. Nun muss ein Mann in den Vereinigten Staaten mehrere Jahre ins Gefängnis.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
