Cybertrust implementiert IoT-Sicherheit von Verimatrix für Kunden in ganz Japan

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von kundenorientierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass die in Tokio ansässige Cybertrust Co., Ltd. damit begonnen hat, die Verimatrix-Technologien Code Shield und Key Shield die Teil des Geschäftsbereichs Bedrohungsabwehr von Verimatrix sind, für ausgewählte Kunden seiner EMLinux und Secure-IoT-Platform-Lösungen einzusetzen.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten hilft Cybertrust einem breit gefächerten Kreis von Kunden, ihre Lösungen rechtzeitig und effektiv abzusichern, so dass Schwachstellen sowohl zu Beginn der Entwicklung als auch danach beseitigt werden können. Heute, da die Zahl der vernetzten Geräte unendlich groß geworden ist, tragen die Technologien von Verimatrix dazu bei, den Kunden von Cybertrust auf dem ständig wachsenden IoT-Markt zusätzliche Sicherheit zu bieten.

"Als einer der landesweit führenden Anbieter von Sicherheitslösungen für Entwickler und Hersteller im IoT- und Embedded-Bereich schätzt Cybertrust Japan Partnerschaften mit anderen Sicherheitsinnovatoren wie Verimatrix sehr”, sagte Masahiro Sano, Vice President und Director von Cybertrust Japan. "Unsere EMLinux- und SecureIoT-Plattform profitiert von der bewährten Sicherheitsexpertise von Verimatrix und bietet unseren Kunden zusätzliche Sicherheit - so können sie sich auf die App-Entwicklung konzentrieren, während wir gemeinsam ihren Sicherheitsstatus verbessern.”

"Wir freuen uns, einen IoT-Spezialisten wie Cybertrust als eines der jüngsten Unternehmen präsentieren zu können, das sich für die Cyberabwehrlösungen von Verimatrix entschieden hat”, sagte Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer und President von Verimatrix. "Angesichts der zahllosen IoT- und Embedded-Anwendungen, die heute eine leistungsstarke, konsistente Sicherheit benötigen, ist die Kombination von Cybertrust und Verimatrix eine robuste und passende Lösung für Kunden im industriellen, kommerziellen und Consumer-Bereich.”

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, personenorientierter und nahtloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen – von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht seinen Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Erschließung neuer Geschäftschancen. Nähere Informationen unter www.verimatrix.com.

