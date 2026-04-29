Cybertrust Japan präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cybertrust Japan ließ sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cybertrust Japan die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,48 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 16,36 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,28 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,13 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 61,07 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Cybertrust Japan ein EPS von 59,63 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 8,36 Milliarden JPY – ein Plus von 12,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Cybertrust Japan 7,44 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at