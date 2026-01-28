Cybertrust Japan verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cybertrust Japan hat am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 19,32 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 18,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,98 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,16 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at