Cybin hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Cybin hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Cybin hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,28 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,460 CAD je Aktie gewesen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 5,880 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Cybin ein Ergebnis je Aktie von -5,590 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at